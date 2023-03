Calcio: Serie A, Lecce-Torino 0-2 alla fine del primo tempo (Di domenica 12 marzo 2023) Lecce, 12 mar. - (Adnkronos) - Il Torino è in vantaggio per 2-0 sul Torino al termine del primo tempo del 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere sin qui la partita le reti di Singo al 20' e Sanabria al 23'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-0 sulal termine deldel 'lunch match' della 26/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere sin qui la partita le reti di Singo al 20' e Sanabria al 23'.

