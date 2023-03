Calcio, Serie A: il Torino sogna l’Europa. La Fiorentina piega la fragile Cremonese, il Verona pareggia e serve a poco (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi domenica 12 marzo la spezzettata 26ma giornata di Serie A ha proseguito inarrestabile la propria corsa, e a partire dalle 12.30 il ricco palinsesto previsto, è iniziato. Tra la giornata di venerdì e sabato si son giocati 4 incontri: il primo, quello che ha aperto le danze, è stato il match tra Spezia e Inter, vinto dai liguri. Ieri invece, alle 15.00 l’Udinese di Sottil ha espugnato il Castellani di Empoli per 0-1. Alle 18.00 poi, è stato il turno della capolista Napoli, che ha trovato e battuto durante il proprio trionfale cammino sin qui, l’Atalanta di Gasperini per 2-0. Infine alle 20.45 Bologna e Lazio hanno ottenuto un punto a testa a seguito di un pareggio a reti bianche. Oggi nel lunch match è stato il turno di Lecce-Torino, con i granata in grado di risolvere la partita nei primi 23 minuti, e poi alle 15.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi domenica 12 marzo la spezzettata 26ma giornata diA ha proseguito inarrestabile la propria corsa, e a partire dalle 12.30 il ricco palinsesto previsto, è iniziato. Tra la giornata di venerdì e sabato si son giocati 4 incontri: il primo, quello che ha aperto le danze, è stato il match tra Spezia e Inter, vinto dai liguri. Ieri invece, alle 15.00 l’Udinese di Sottil ha espugnato il Castellani di Empoli per 0-1. Alle 18.00 poi, è stato il turno della capolista Napoli, che ha trovato e battuto durante il proprio trionfale cammino sin qui, l’Atalanta di Gasperini per 2-0. Infine alle 20.45 Bologna e Lazio hanno ottenuto un punto a testa a seguito di un pareggio a reti bianche. Oggi nel lunch match è stato il turno di Lecce-, con i granata in grado di risolvere la partita nei primi 23 minuti, e poi alle 15.00 ...

