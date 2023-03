**Calcio: Serie A, Cremonese-Fiorentina 0-2** (Di domenica 12 marzo 2023) Cremona, 12 mar. - (Adnkronos) - La Fiorentina sconfigge 2-0 la Cremonese in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Un gol per tempo per gli ospiti, a segno con Mandragora al 27' e con Cabral al 50'. In classifica i viola salgono in undicesima posizione con 34 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12 in ultima posizione insieme alla Sampdoria. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Cremona, 12 mar. - (Adnkronos) - Lasconfigge 2-0 lain un match della 26/a giornata diA, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Un gol per tempo per gli ospiti, a segno con Mandragora al 27' e con Cabral al 50'. In classifica i viola salgono in undicesima posizione con 34 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12 in ultima posizione insieme alla Sampdoria.

