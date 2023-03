Calcio: Serie A, Cremonese-Fiorentina 0-1 dopo il primo tempo (Di domenica 12 marzo 2023) Cremona, 12 mar. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese al termine del primo tempo del match valido per la 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Zini' della città lombarda. A decidere sin qui l'incontro la rete di Mandragora al 27'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Cremona, 12 mar. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel match valido per la 26/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Zini' della città lombarda. A decidere sin qui l'incontro la rete di Mandragora al 27'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - tuttosport : ULTIM'ORA Consiglio di Stato e ricorso FIGC, la decisione: niente sospensiva! ?? #Juventus #FIGC #Juve… - _HMsab : Boh questo quante cazzate dice, cioè si è fatto Europa League e Conference, giochi asiatici ma il calcio che conta… - ciromagliulo26 : RT @tuttosport: ?? La nota ottenuta rimanda ad una precedente mail ?? La #Juventus chiede anche questa -