Calcio: Premier League, l'Arsenal risponde al City, Fulham ko 3-0 e + 5 in classifica (Di domenica 12 marzo 2023) Londra, 12 mar. - (Adnkronos) - L'Arsenal risponde al Manchester City, vincitore ieri contro il Crystal Palace, superando con un netto 3-0 in trasferta il Fulham in uno dei tanti derby londinesi. La squadra di Arteta chiude la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Gabriel al 21', Martinelli al 26' e Odegaard al 46'. In classifica i Gunners sono primi con 66 punti, 5 in più dei citizens. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Londra, 12 mar. - (Adnkronos) - L'al Manchester, vincitore ieri contro il Crystal Palace, superando con un netto 3-0 in trasferta ilin uno dei tanti derby londinesi. La squadra di Arteta chiude la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Gabriel al 21', Martinelli al 26' e Odegaard al 46'. Ini Gunners sono primi con 66 punti, 5 in più dei citizens.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Visto che il suo ministro dello sport si preoccupa non dei reati di chi da decenni avvelena e rovina il calcio ital… - TV7Benevento : Calcio: Premier League, l'Arsenal risponde al City, Fulham ko 3-0 e + 5 in classifica - - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Tutti i risultati di oggi della #PremierLeague - sportli26181512 : Pari United: fallo shock di Casemiro! L'Arsenal risponde al City: I Red Devils restano in dieci per il rosso dirett… - ETGazzetta : Tutti i risultati di oggi della #PremierLeague -