Calcio: Pioli, 'Ibra sta migliorando ma domani non partirà dall'inizio' (Di domenica 12 marzo 2023) Milano, 12 mar. - (Adnkronos) - "domani serve il miglior Milan in assoluto, è una partita troppo importante. Giocherà la miglior squadra possibile. Ibra non partirà titolare, la sua condizione sta migliorando ma domani non partirà dal primo minuto. Potrà aiutarci a gara in corso". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del posticipo della 26/a giornata con la Salernitana. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Milano, 12 mar. - (Adnkronos) - "serve il miglior Milan in assoluto, è una partita troppo importante. Giocherà la miglior squadra possibile.nontitolare, la sua condizione stamanondal primo minuto. Potrà aiutarci a gara in corso". Così il tecnico del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del posticipo della 26/a giornata con la Salernitana.

