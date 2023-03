Calcio: Juventus, Pogba non convocato con la Sampdoria per un problema muscolare (Di domenica 12 marzo 2023) Torino, 12 mar. - (Adnkronos) - La Juventus ha ufficializzato i convocati per il posticipo della 26/a giornata di Serie A di stasera contro la Sampdoria e spicca l'assenza di Paul Pogba, già escluso dalla gara di Europa League di giovedì sera con il Friburgo a causa di un ritardo durante il ritiro. "Paul Pogba non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina", si legge nel comunicato del club bianconero. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Torino, 12 mar. - (Adnkronos) - Laha ufficializzato i convocati per il posticipo della 26/a giornata di Serie A di stasera contro lae spicca l'assenza di Paul, già escluso dalla gara di Europa League di giovedì sera con il Friburgo a causa di un ritardo durante il ritiro. "Paulnon fa parte dei convocati, a causa di unavvertito durante la rifinitura di questa mattina", si legge nel comunicato del club bianconero.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ieri la notizia dell’illecito ricorso al TAR della #Juventus (#Cherubini) completamente ignorata. Oggi, obbligata d… - tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - LouGirardiReal : La mia Bari in serie B e non in A è un insulto al calcio italiano. Nemmeno la juventus offre in italia uno spettaco… - TV7Benevento : Calcio: Juventus, Pogba non convocato con la Sampdoria per un problema muscolare - -