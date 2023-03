Calcio: Inter, Skriniar parzialmente in gruppo, prova il recupero per il Porto (Di domenica 12 marzo 2023) Milano, 12 mar. - (Adnkronos) - Il difensore dell'Inter Milan Skriniar è tornato ad allenarsi oggi in gruppo, seppur parzialmente, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di dopodomani in trasferta contro il Porto, dove i nerazzurri dovranno difendere l'1-0 conquistato al 'Meazza'. Il tecnio Simone Inzaghi ha analizzato con la squadra gli errori commessi venerdì sera a La Spezia. Come di consueto, presente alla 'Pinetina' tutta la dirigenza, dal vice presidente Javier Zanetti, all'amministratore delegato Beppe Marotta, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Milano, 12 mar. - (Adnkronos) - Il difensore dell'Milanè tornato ad allenarsi oggi in, seppur, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di dopodomani in trasferta contro il, dove i nerazzurri dovranno difendere l'1-0 conquistato al 'Meazza'. Il tecnio Simone Inzaghi ha analizzato con la squadra gli errori commessi venerdì sera a La Spezia. Come di consueto, presente alla 'Pinetina' tutta la dirigenza, dal vice presidente Javier Zanetti, all'amministratore delegato Beppe Marotta, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - FBiasin : - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto.… - Gazzetta_it : Inzaghi è ancora sotto accusa: questa #Inter non guarisce mai - TV7Benevento : Calcio: Inter, Skriniar parzialmente in gruppo, prova il recupero per il Porto - - camila_healing : RT @ZZiliani: Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, ma lavorava… -