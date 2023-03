Calcio | il Sassuolo sbanca l' Olimpico | la Roma battuta 4-3 manca l' aggancio al 2° posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. - (Adnkronos) - Dopo due vittorie di fila lacade 4-3 in casa contro ill'al 2°dell'Inter e resta al 4°insieme al Milan, impegnato domani sera al 'Meazza' contro la Salernitana. Terzo successo di fila invece per gli emiliani che agganciano il Monza al 12°. In avvio è Laurienté a prendersi la scena con una doppietta in cinque minuti, tra il 13' e il 18', dopo la pañolada a sostegno dell'allenatore Mourinho squalificato per due giornate. Accorcia Zalewski che beffa Consigli, prima dell'intervallo follia di Kumbulla: rosso dopo aver scalciato in area Berardi, che su rigore firma il 3-1. In avvio di ripresa magia del neoentrato Dybala, poker di Pinamonti e inutile guizzo finale di Wijnaldum, ...