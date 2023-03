Calcio: Ecuador, Felix Sanchez è il nuovo ct (Di domenica 12 marzo 2023) Quito, 12 mar. - (Adnkronos) - Felix Sanchez è il nuovo ct dell'Ecuador. Il 47enne allenatore spagnolo sostituisce l'argentino Gustavo Alfaro e guiderà la 'Tri' durante le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Negli ultimi cinque anni Sanchez ha allenato il Qatar, conquistando la Coppa d'Asia nel 2019. All'ultimo Mondiale, giocato in casa, ha invece chiuso con tre sconfitte in altrettante gare. L'esordio è previsto a fine marzo contro l'Australia in amichevole. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Quito, 12 mar. - (Adnkronos) -è ilct dell'. Il 47enne allenatore spagnolo sostituisce l'argentino Gustavo Alfaro e guiderà la 'Tri' durante le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Negli ultimi cinque anniha allenato il Qatar, conquistando la Coppa d'Asia nel 2019. All'ultimo Mondiale, giocato in casa, ha invece chiuso con tre sconfitte in altrettante gare. L'esordio è previsto a fine marzo contro l'Australia in amichevole.

