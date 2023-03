Calcio: Ecuador. Felix Sanchez è il nuovo ct (Di domenica 12 marzo 2023) Ex commissario tecnico del Qatar, prende il posto di Gustavo Alfaro QUITO (Ecuador) - Felix Sanchez è il nuovo ct dell'Ecuador. Il 47enne tecnico spagnolo succede all'argentino Gustavo Alfaro e avrà ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Ex commissario tecnico del Qatar, prende il posto di Gustavo Alfaro QUITO () -è ilct dell'. Il 47enne tecnico spagnolo succede all'argentino Gustavo Alfaro e avrà ...

Calcio: Ecuador. Felix Sanchez è il nuovo ct Ex commissario tecnico del Qatar, prende il posto di Gustavo Alfaro QUITO (ECUADOR) - Felix Sanchez è il nuovo ct dell'Ecuador. Il 47enne tecnico spagnolo succede all'argentino Gustavo Alfaro e avrà il compito di guidare la Tri durante le qualificazioni ai Mondiali del 2026 organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada. Ecuador, Felix Sanchez è il nuovo Ct Felix Sanchez è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio dell'Ecuador. Il 47enne tecnico spagnolo prende il posto dell'argentino Gustavo Alfaro e avrà il compito di guidare la Tri durante le qualificazioni ai Mondiali del 2026 organizzati da Stati ... Risultati calcio live, sabato 11 marzo 2023 - Calciomagazine Zagabria 18:10 ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE Gualaceo - Orense Posticipata Delfin - Libertad 20:00 Guayaquil City - Mushuc Runa 22:30 EGITTO PREMIER LEAGUE Arab Contractors - Smouha 18:00 ETIOPIA ... Ex commissario tecnico del Qatar, prende il posto di Gustavo Alfaro QUITO () - Felix Sanchez è il nuovo ct dell'. Il 47enne tecnico spagnolo succede all'argentino Gustavo Alfaro e avrà il compito di guidare la Tri durante le qualificazioni ai Mondiali del 2026 organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada.Felix Sanchez è il nuovo commissario tecnico della nazionale didell'. Il 47enne tecnico spagnolo prende il posto dell'argentino Gustavo Alfaro e avrà il compito di guidare la Tri durante le qualificazioni ai Mondiali del 2026 organizzati da Stati ...Zagabria 18:10LIGA PRO - PRIMA FASE Gualaceo - Orense Posticipata Delfin - Libertad 20:00 Guayaquil City - Mushuc Runa 22:30 EGITTO PREMIER LEAGUE Arab Contractors - Smouha 18:00 ETIOPIA ... Calcio: Ecuador, Felix Sanchez è il nuovo ct Il Sannio Quotidiano Calcio: Ecuador, Felix Sanchez è il nuovo ct Quito, 12 mar. – (Adnkronos) – Felix Sanchez è il nuovo ct dell’Ecuador. Il 47enne allenatore spagnolo sostituisce l’argentino Gustavo Alfaro e guiderà la ‘Tri’ durante le qualificazioni ai Mondiali d ... MERCATO - Ecuador, idea Felix Sanchez come c.t. Dopo la fine dell'avventura sulla panchina del Qatar, per Felix Sanchez potrebbe esserci ancora una chance come commissario tecnico: l'Ecuador starebbe pensando a lui come allenatore. Quito, 12 mar. – (Adnkronos) – Felix Sanchez è il nuovo ct dell’Ecuador. Il 47enne allenatore spagnolo sostituisce l’argentino Gustavo Alfaro e guiderà la ‘Tri’ durante le qualificazioni ai Mondiali d ...Dopo la fine dell'avventura sulla panchina del Qatar, per Felix Sanchez potrebbe esserci ancora una chance come commissario tecnico: l'Ecuador starebbe pensando a lui come allenatore.