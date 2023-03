Calcio | Cremonese ko con Mandragora e Cabral | terza vittoria di fila della Fiorentina

(Di domenica 12 marzo 2023) Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - Prosegue il momento felice, che batte 2-0 in trasferta la, inlaconsecutiva in campionato - la quinta considerando anche la Conference League - e si rilancia nella corsa a un posto in Europa. Ora i viola sono undicesimi a quota 34, a soli tre punti dal Torino settimo. Allo 'Zini' la squadra di Italiano passa al 27' cone raddoppia al 5'ripresa con, al sesto gol nelle ultime sei partite. Poco da fare per la, che resta all'ultimo posto insieme alla Sampdoria con solo 12 punti e un piede e mezzo in Serie B. I gigliati partono forte e nel primo quarto d'ora sono pericolosi con Barak (murato da Ferrari) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Cremonese-Fiorentina 0-2 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tutto facile per la Fiorentina, Cremonese battuta in casa #CremoneseFiorentina - sportface2016 : #CremoneseFiorentina 0-2, #Italiano: 'Grande concentrazione, sono contento. #Cabral? Ha trovato le scarpe giuste fi… - laprovinciacr : #Calcio. La Cremonese ci prova ma la Fiorentina è cinica e spietata (0-2) - SportRepubblica : Cremonese-Fiorentina 0-2, festa viola con Mandragora e Cabral -

I risultati del pomeriggio: i viola si impongono per 2 - 0 in trasferta, al Bentegodi termina 1 - 1 tra scaligieri e ...Milenkovic 6 : Ordinaria amministrazione per il serbo, che cerca di farsi vedere supiazzato ... rompe bene le linee ed è un incubo per i centrocampisti dellache lo devono marcare. ...Fine dei giochi, probabilmente anche per la salvezza dellache si avvicina sempre più. A ... Fiorentina: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 12 marzo ...

Calcio: Cremonese-Fiorentina 0-2 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Un gol per tempo per la Fiorentina, che batte in trasferta la Cremonese e si iscrive alla corsa per il settimo posto in classifica dopo la terza vittoria di fila in campionato. A sbloccare il ...Oggi nel lunch match è stato il turno di Lecce-Torino, con i granata in grado di risolvere la partita nei primi 23 minuti, e poi alle 15.00 Cremonese-Fiorentina e ... Minuto 20':calcio di punizione ...