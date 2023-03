Calcio: Champions. Marciniak arbitro di Porto - Inter (Di domenica 12 marzo 2023) Il fischietto polacco dirigerà il ritorno degli ottavi al Do Dragao NYON (SVIZZERA) - Sarà Szymon Marciniak ad arbitrare Porto - Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Il fischietto polacco dirigerà il ritorno degli ottavi al Do Dragao NYON (SVIZZERA) - Sarà Szymonad arbitrare, ritorno degli ottavi di finale diLeague in programma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - Gazzetta_it : #Calhanoglu: '#Inter, sei speciale. E in Champions ridatemi il Milan' - repubblica : Inter, i quarti subito e un posto tra le prime quattro: il futuro di Inzaghi lo decide la Champions [di Franco Vann… - RiccardoCekka : @salomone_l @OfficialSSLazio Perché se andiamo in Champions cambia qualcosa? Abbiamo una proprietà povera, non in l… -