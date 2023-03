Calcio | Champions League | polacco Marciniak arbitra Porto-Inter

(Di domenica 12 marzo 2023) Nyon, 12 mar. - (Adnkronos) - IlSzymonè l'arbitri designato a dirigere, gara di ritorno degli ottavi di finale diin programma martedì 14 marzo alle 21 allo stadio 'Do Dragao'. La gara d'andata è terminata 1-0 in favore dei nerazzurri.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - repubblica : Inter, i quarti subito e un posto tra le prime quattro: il futuro di Inzaghi lo decide la Champions [di Franco Vann… - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - Inter_1908___ : RT @repubblica: Inter, i quarti subito e un posto tra le prime quattro: il futuro di Inzaghi lo decide la Champions [di Franco Vanni, Giuli… - RedazioneLaNews : Inter, i quarti subito e un posto tra le prime quattro: il futuro di Inzaghi lo decide la Champions -

...00 Osasuna - Celta 0 - 0- SERIE B 20:30 Genoa - Cosenza 4 - 0 BASKET - SERIE A2 20:30 Fortitudo Bologna - Ferrara VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:30 Firenze - Novara 2 - 3......parlava di. Le statistiche di squadra. 15° Clean Sheet stagionale. Contro l'Atalanta il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per la 15esima volta in stagione: 12 in Serie A e 3 in,...Il Milan non entrava nel G8 didal 2012, anno della sconfitta contro il Barcellona.

Champions: 'Paris senza Geni', L'Equipe stronca il PSG Agenzia ANSA

Il fischietto polacco dirigerà il ritorno degli ottavi al Do Dragao NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sarà Szymon Marciniak ad arbitrare ...8 giocatori che provano a fermare Kvaratskhelia. Il gegorgiano ne mette a terra tre e fa partire un tiro potentissimo sotto la traversa. Scalvini la sfiora di testa ma non può evitare un gol così mera ...