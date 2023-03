Calabria, sbarcati oltre mille migranti (Di domenica 12 marzo 2023) Sono 1200 i migranti soccorsi in mare dalla Guardia costiera nelle ultime 24 ore. L'ultimo l'intervento per assistere due barconi stracarichi al largo delle coste calabresi. La notte scorsa in 500 sono sbarcati a Crotone da un peschereccio, altri 584 sono arrivati a Reggio Calabria sulla nave Dattilo della guardia costiera. A Cutro oggi sono stati trovati altri tre cadaveri, di due bambine e un uomo, salgono così a 76 le vittime del naufragio del 26 febbraio scorso. Nella cittadina oggi manifestazione per chiedere di fermare le stragi nel mare. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Sono 1200 isoccorsi in mare dalla Guardia costiera nelle ultime 24 ore. L'ultimo l'intervento per assistere due barconi stracarichi al largo delle coste calabresi. La notte scorsa in 500 sonoa Crotone da un peschereccio, altri 584 sono arrivati a Reggiosulla nave Dattilo della guardia costiera. A Cutro oggi sono stati trovati altri tre cadaveri, di due bambine e un uomo, salgono così a 76 le vittime del naufragio del 26 febbraio scorso. Nella cittadina oggi manifestazione per chiedere di fermare le stragi nel mare.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Calabria, sbarcati oltre mille migranti - VazzanaRoberto : @GiorgiaMeloni Oggi oltre 500 sbarcati a Reggio Calabria !!! Sei solo una ?? !!! - MEcosocialista : RT @ilgallico50Ac: 1800 migranti sono sbarcati a #Lampedusa oggi con 41 imbarcazioni Altri 1000 sono al largo della Calabria. Capite che s… - franzmakk : Questi imbonitori non hanno vergogna, né umana decenza. Oltre mille migranti sbarcati in #Calabria nelle ultime ore… - ambrowoll : RT @scandura: 5? In #Calabria il primo POS. Uno dei pescherecci (??) è stato agganciato dalle navi della Guardia Costiera?????? e poi sco… -