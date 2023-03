Burnout nel conciliare famiglia e lavoro: lo prova 1 italiano su 2 (Di domenica 12 marzo 2023) Burnout. Un termine che è entrato prepotentemente a far parte del nostro vocabolario negli ultimi anni. Ma soprattutto un fenomeno sempre più diffuso. Ma chi sono i soggetti più colpiti da questo “esaurimento”? Ad averlo sperimentato sono tanti giovani, soprattutto nel post pandemia, ma la sindrome derivante da stress cronico o da una situazione logorante dal punto di vista psicofisico colpisce oggi anche tantissime persone adulte. Che nel tentativo di bilanciare famiglia e lavoro vanno in cortocircuito, si ‘bruciano’, per così dire. Cosa chiedono i lavoratori italiani Più di un italiano su due sperimenta il Burnout nel cercare di conciliare i vari ambiti, privato e lavorativo, della propria vitaDa un’indagine condotta da Indeed – portale leader al mondo per chi cerca e offre ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 12 marzo 2023). Un termine che è entrato prepotentemente a far parte del nostro vocabolario negli ultimi anni. Ma soprattutto un fenomeno sempre più diffuso. Ma chi sono i soggetti più colpiti da questo “esaurimento”? Ad averlo sperimentato sono tanti giovani, soprattutto nel post pandemia, ma la sindrome derivante da stress cronico o da una situazione logorante dal punto di vista psicofisico colpisce oggi anche tantissime persone adulte. Che nel tentativo di bilanciarevanno in cortocircuito, si ‘bruciano’, per così dire. Cosa chiedono i lavoratori italiani Più di unsu due sperimenta ilnel cercare dii vari ambiti, privato e lavorativo, della propria vitaDa un’indagine condotta da Indeed – portale leader al mondo per chi cerca e offre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Burnout nel conciliare famiglia e lavoro: lo prova 1 italiano su 2 - TheMapReport1 : ?? Indagine di @IndeedItalia: nel tentativo di bilanciare #famiglia e #lavoro più di 1 italiano su 2 ha sperimentato… - moeniadeus : già sono nel pieno di un periodo di crisi e di burnout che diocane non ci voleva, ci mancava solo una stronza egois… - Vpertweet : @FrancyontheMoon @luigibiffi3 Lo so. Io contesto il sistema, non il sacrificio tuo e dei tuoi colleghi. Sacrificio… - CinqueColonne : Burnout lavorativo nel tentativo di bilanciare famiglia e lavoro? Lo ha sperimentato più di 1 italiano su 2 Artico… -