Buon compleanno a… Alessandro Plizzari (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi Alessandro Plizzari compie 23 anni. Alle ore 14,30 scenderà in campo in Gelbison-Pescara a difendere la porta della squadra che da pochissimo è tornata sotto la direzione tecnica di Zdenek Zeman. Ieri Gigio Donnarumma ha giocato a Brest, con il suo Psg, dopo la delusione per l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Il primo, invece, spera di arrivare in Serie B, sarebbe un grande risultato, tenendo conto di quando qualche settimana fa è andato a Rete8 dopo la gara di Crotone e non ha usato mezzi termini: «Abbiamo fatto una Buona partita, giochiamo bene, poi ci manca lo spunto vincente e fare la scelta giusta. Dobbiamo renderci conto che siamo nella merda, aiutarci tra compagni e prenderci le responsabilità, io in primis che faccio parte del gruppo. Per uscire da questa situazione la strada è questa. Ho una rabbia dentro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Oggicompie 23 anni. Alle ore 14,30 scenderà in campo in Gelbison-Pescara a difendere la porta della squadra che da pochissimo è tornata sotto la direzione tecnica di Zdenek Zeman. Ieri Gigio Donnarumma ha giocato a Brest, con il suo Psg, dopo la delusione per l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Il primo, invece, spera di arrivare in Serie B, sarebbe un grande risultato, tenendo conto di quando qualche settimana fa è andato a Rete8 dopo la gara di Crotone e non ha usato mezzi termini: «Abbiamo fatto unaa partita, giochiamo bene, poi ci manca lo spunto vincente e fare la scelta giusta. Dobbiamo renderci conto che siamo nella merda, aiutarci tra compagni e prenderci le responsabilità, io in primis che faccio parte del gruppo. Per uscire da questa situazione la strada è questa. Ho una rabbia dentro ...

