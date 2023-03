Bundesliga: il Friburgo arriva alla Juve con una vittoria in extremis. LIVE Leverkusen, poi Wolfsburg-U. Berlino (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue, in questa domenica di grande calcio internazionale, la 24ª giornata di Bundesliga. Alle 15.30, occhi puntati sul Friburgo, avversario... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue, in questa domenica di grande calcio internazionale, la 24ª giornata di. Alle 15.30, occhi puntati sul, avversario...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Il Friburgo fatica, ma alla fine piega l'Hoffenhaim e si prepara per la Juve #bundesliga #friburgo #hoffenheim - giacomo_noventa : sto guardando il Friburgo e ancora non mi spiego come siano là in alto in bundesliga - infobetting : Friburgo-Hoffenheim (domenica 12 marzo 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - ValeBianco88 : @AzzoJacopo Il Friburgo è in zona Champions in Bundesliga, è più forte delle nostre? - infobetting : Friburgo-Hoffenheim (domenica 12 marzo 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -