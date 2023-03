Braghin | «Juventus Women | tante occasioni ma non concretizzate!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 marzo 2023) Stefano’s Team Director della, attraverso i canali ufficiali del club bianconero ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter. DOPO I SUPPLEMENTARI – Stefanoha parlato così dopo-Interha commentato così la partita: «Anche oggi abbiamo avuto molte chance che non abbiamo concretizzato, però con i ‘quasi gol’ o con il bel gioco senza segnare non si vincono le partite e il campionato dei complimenti è un campionato che a me non interessa. In questo momento è evidente che abbiamo difficoltà a capitalizzare il gioco che produciamo e nel finale spesso veniamo rimontati perché non riusciamo a tenere il risultato: è un segnale di mancanza di equilibrio e questo ci limita. La qualità del gioco è buona, la proposta divertente, ma ora non riusciamo a ...