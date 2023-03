Boxe, Pietro Rossetti demolisce Kani: Campione UE dei pesi welter, The Butcher continua la scalata (Di domenica 12 marzo 2023) Pietro Rossetti ha conquistato la cintura dell’Unione Europea tra i pesi welter. Il pugile romano ha letteralmente surclassato il francese Mohamed Kani, sconfiggendolo per ko alla seconda ripresa sul ring del FPI Stadium di Montpellier (Francia). Una prestazione davvero rimarchevole per il 24enne laziale, che ha strappato l’ambita cintura al transalpino di fronte al proprio pubblico al termine di un’autoritaria prova in trasferta. Il ribattezzato “The Butcher” (“Il Macellaio”) ha infilato la sua 17ma vittoria da professionista (l’ottava prima del limite), a fronte di una sola sconfitta maturata ai punti ormai tre anni fa contro Luigi Alfieri. Il Campione d’Italia di questa categoria di peso (aveva avuto la meglio su Emanuele Cavallucci lo scorso 26 novembre) può ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)ha conquistato la cintura dell’Unione Europea tra i. Il pugile romano ha letteralmente surclassato il francese Mohamed, sconfiggendolo per ko alla seconda ripresa sul ring del FPI Stadium di Montpellier (Francia). Una prestazione davvero rimarchevole per il 24enne laziale, che ha strappato l’ambita cintura al transalpino di fronte al proprio pubblico al termine di un’autoritaria prova in trasferta. Il ribattezzato “The” (“Il Macellaio”) ha infilato la sua 17ma vittoria da professionista (l’ottava prima del limite), a fronte di una sola sconfitta maturata ai punti ormai tre anni fa contro Luigi Alfieri. Ild’Italia di questa categoria di peso (aveva avuto la meglio su Emanuele Cavallucci lo scorso 26 novembre) può ...

