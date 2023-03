Bonus trasporti 2023, perché non è più arrivato? Tutta la verità (Di domenica 12 marzo 2023) Il Bonus trasporti è tra i Bonus più attesi ma non è ancora arrivato: qual è il motivo? Scopriamo Tutta la verità Da quando l’inflazione ha fatto capolino nel nostro paese per via dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, non si vive più serenamente. I primi segnali di disagio si sono avuti con il carburante che è aumentato a dismisura. perché il Bonus trasporti non è ancora arrivato?-Ilovetrading.itAnche con il nuovo anno le cose non sono cambiate, in quanto le accise sul carburante non sono state tagliate. Non solo la benzina però è aumentata, ma anche le bollette e i beni di prima necessità. Per questa ragione oggi non si fa che risparmiare attraverso escamotage e accorgimenti. Sempre più persone, per poter ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 12 marzo 2023) Ilè tra ipiù attesi ma non è ancora: qual è il motivo? ScopriamolaDa quando l’inflazione ha fatto capolino nel nostro paese per via dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, non si vive più serenamente. I primi segnali di disagio si sono avuti con il carburante che è aumentato a dismisura.ilnon è ancora?-Ilovetrading.itAnche con il nuovo anno le cose non sono cambiate, in quanto le accise sul carburante non sono state tagliate. Non solo la benzina però è aumentata, ma anche le bollette e i beni di prima necessità. Per questa ragione oggi non si fa che risparmiare attraverso escamotage e accorgimenti. Sempre più persone, per poter ...

