Bonus trasporti 2023 ancora in ritardo: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 12 marzo 2023) ... che ha alleviato lo scorso anno le spese mensili di traporto a milioni di giovani e famiglie, tarda ad arrivare: manca ancora la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Bonus ... Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 marzo 2023) ... che ha alleviato lo scorso anno le spese mensili di traporto a milioni di giovani e famiglie, tarda ad arrivare: mancala pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gauca70 : RT @serebellardinel: Il @Mov5Stelle ha presentato interrogazione per avere notizie su #BONUS #trasporti contenuto del Decreto Carburanti,ma… - albachiara64141 : RT @serebellardinel: Il @Mov5Stelle ha presentato interrogazione per avere notizie su #BONUS #trasporti contenuto del Decreto Carburanti,ma… - dukana2 : RT @serebellardinel: Il @Mov5Stelle ha presentato interrogazione per avere notizie su #BONUS #trasporti contenuto del Decreto Carburanti,ma… - Newsinunclick : Il bonus trasporti non è ancora disponibile per i pendolari, che avrebbero i requisiti. Non è stato predisposto il… - MCalcioNews : Bonus trasporti 2023, perché non è più arrivato? Tutta la verità -