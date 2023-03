Bonus edilizi, Pesenti: “Governo e Parlamento devono decidere in fretta” (Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. “Governo e Parlamento devono decidere in fretta, apportando misure correttive e risolutive al decreto 11/2023”. Vanessa Pesenti, vicepresidente nazionale (oltre che regionale) dell’associazione dei Costruttori edili nonché presidente di Ance Bergamo, si augura di vedere cambiato il testo del DL varato il 16 febbraio dal Governo. Quello che, per intendersi, conteneva alcune modifiche alla disciplina relativa alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura, in alternativa alle detrazioni fiscali. E che tante critiche ha sollevato, tra addetti ai lavori e proprietari di immobili coinvolti nelle ristrutturazioni delle proprie abitazioni, durante le successive tre settimane. “Ci auguriamo – aggiunge Pesenti – che gli emendamenti che abbiamo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. “in, apportando misure correttive e risolutive al decreto 11/2023”. Vanessa, vicepresidente nazionale (oltre che regionale) dell’associazione dei Costruttori edili nonché presidente di Ance Bergamo, si augura di vedere cambiato il testo del DL varato il 16 febbraio dal. Quello che, per intendersi, conteneva alcune modifiche alla disciplina relativa alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura, in alternativa alle detrazioni fiscali. E che tante critiche ha sollevato, tra addetti ai lavori e proprietari di immobili coinvolti nelle ristrutturazioni delle proprie abitazioni, durante le successive tre settimane. “Ci auguriamo – aggiunge– che gli emendamenti che abbiamo ...

