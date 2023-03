Bonifico e assegno: allarme per i nuovi limiti | Multe e accertamenti automatici se superi le soglie (Di domenica 12 marzo 2023) C’è un limite a quanto si può pagare con un assegno o un Bonifico. Attenzione a quanto si spende in una volta, perché scattano le Multe. La legge è chiara per quanto riguarda pagamenti tramite bonifici o assegni. Nonostante non siano denaro contate, ci sono comunque dei limiti rispetto a quanto è possibile pagare. Attenzione a non fare acquisti o affari troppo grossi, soprattutto se all’estero. limiti dei pagamenti con Bonifico e assegno – ilovetrading.itLa questione dei limiti all’utilizzo del denaro contante sono ormai chiari, ma spesso si tende a dimenticare che ci sono dei limiti anche per quanto riguarda i pagamenti fatti con altri strumenti. Ad esempio, ci sono dei limiti sulle cifre che è possibile muovere con ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 12 marzo 2023) C’è un limite a quanto si può pagare con uno un. Attenzione a quanto si spende in una volta, perché scattano le. La legge è chiara per quanto riguarda pagamenti tramite bonifici o assegni. Nonostante non siano denaro contate, ci sono comunque deirispetto a quanto è possibile pagare. Attenzione a non fare acquisti o affari troppo grossi, soprattutto se all’estero.dei pagamenti con– ilovetrading.itLa questione deiall’utilizzo del denaro contante sono ormai chiari, ma spesso si tende a dimenticare che ci sono deianche per quanto riguarda i pagamenti fatti con altri strumenti. Ad esempio, ci sono deisulle cifre che è possibile muovere con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bissolati4 : una grande stronzata alla quale si rimedia cambiando banca Per esempio dopo un intervento subito in una clinica pri… - businessonlinei : Qual è il limite massimo di importo per bonifico, #assegno circolare e #assegno normale nel 2023… - CarmineSaturday : @DiegoFusaro Si chiamano leggi e vanno rispettate. Scartavetri i gabbasisi a giorni alterni che in Italia non si ri… - CarmineSaturday : @DiegoFusaro A Soave,per parlare di Socrate e farti 2 selfie,come ti hanno pagato? Contanti,bonifico,assegno? - infoiteconomia : Da assegno a bonifico istantaneo gratuito, Intesa apripista -