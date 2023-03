Bonaccini presidente Pd, la frecciata a Renzi e Calenda: «È tempo di unire: facciano opposizione al governo, non a noi» (Di domenica 12 marzo 2023) Con un solo voto contrario e due astenuti, Stefano Bonaccini è stato nominato presidente del Partito Democratico. Al centro congressi La Nuvola di Roma si è riunita oggi l’assemblea dei dem, che ha proclamato ufficialmente Elly Schlein come nuova segretaria del Pd. Tra i due candidati alle primarie sembra esserci la determinazione a voler portare avanti un percorso comune. «Questo è il tempo di unire, non ci possono essere altre magliette che indossiamo che non siano quelle del Pd», ha detto Bonaccini agli oltre 700 delegati riuniti a Roma. «Il Pd è casa mia, lo è sempre stato. Non mi sento minoranza né opposizione. Il successo di questo partito ci riguarda tutti allo stesso modo e io mi metto a disposizione per dare una mano», ha aggiunto. Il presidente della regione ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Con un solo voto contrario e due astenuti, Stefanoè stato nominatodel Partito Democratico. Al centro congressi La Nuvola di Roma si è riunita oggi l’assemblea dei dem, che ha proclamato ufficialmente Elly Schlein come nuova segretaria del Pd. Tra i due candidati alle primarie sembra esserci la determinazione a voler portare avanti un percorso comune. «Questo è ildi, non ci possono essere altre magliette che indossiamo che non siano quelle del Pd», ha dettoagli oltre 700 delegati riuniti a Roma. «Il Pd è casa mia, lo è sempre stato. Non mi sento minoranza né. Il successo di questo partito ci riguarda tutti allo stesso modo e io mi metto a disposizione per dare una mano», ha aggiunto. Ildella regione ...

