Bonaccini | l’Ucraina | gli accordi coi 5 stelle Il Pd di Schlein secondo Ignazi

Leggi su formiche

(Di domenica 12 marzo 2023) Emancipazione, giustizia sociale. Al fianco “dell’Italia che fa più fatica”. Ellyall’assemblea del Pd che ha ratificato la sua elezione alla segreteria nazionale del partito ha rimarcato punti rassicuranti e identitari. È andato tutto come doveva andare: nessuno strappo. E Stefanoincassa i dividendi di un fair play autentico, con l’elezione a presidente del Pd. “Quella diè stata una scelta obbligata, ma il suo atteggiamento realmente collaborativo da tanto mancava nel Pd”. Lo dice a Formiche.net il politologo e già docente di Unibo, Piero. Professore, il governatore emiliano-romagnolo è stato coerente. Non se lo aspettava? Non mi colpisce la coerenza, ho letto invece con grande favore la sua capacità di garantire stabilità e unità al Pd. Un fatto non scontato. L’atteggiamento ...