Bonaccini all’Assemblea dem | “Il Pd è casa mia Da oggi a disposizione per dare una mano”

(Di domenica 12 marzo 2023) “Diamo tutti e tutte unaal grande lavoro che ci aspetta, anche le vittorie arrivano se tanti lavorano per uno stesso obiettivo. Ho accettato il ruolo di presidente con questo spirito, non mi sento minoranza né opposizione, il Pd èmia. Il successo di questo partito ci riguarda tutti, possiamo avere opinioni diverse e alcune le abbiamo, ma le faremo vivere nel confronto leale. Daci mettiamo aperuna, per unire con un confronto franco, leale e costruttivo”. Lo ha detto il neopresidente del Pd, Stefanodel Pd, che si è svolta al Centro congressi la Nuvola, a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.