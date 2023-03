Bologna, Thiago Motta: «Arnautovic arrabbiato? Non lo so, chiedete a lui» (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo il pareggio dei rossoblu contro la Lazio senza reti Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari del Bologna con la Lazio. Di seguito le sue parole. BARROW – «Barrow si merita di giocare davanti, oggi non è riuscito a vedere la porta ma ha un bel tiro. Nel secondo tempo è andato vicino al gol, ci da profondità e pressa facendo uscire la squadra. Sono contento della sua partita e di quella della squadra contro una squadra che vuole tenere la palla come noi, è stata una bella partita». Arnautovic ARRABIATO – «Non l’ho visto, dovete chiedere a lui». PERCHÉ STA GIOCANDO POCO – «Perché in questo momento gli altri meritano di giocare. Adesso pensiamo alla prossima partita per capire chi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di, tecnico del, dopo il pareggio dei rossoblu contro la Lazio senza retiha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari delcon la Lazio. Di seguito le sue parole. BARROW – «Barrow si merita di giocare davanti, oggi non è riuscito a vedere la porta ma ha un bel tiro. Nel secondo tempo è andato vicino al gol, ci da profondità e pressa facendo uscire la squadra. Sono contento della sua partita e di quella della squadra contro una squadra che vuole tenere la palla come noi, è stata una bella partita».ARRABIATO – «Non l’ho visto, dovete chiedere a lui». PERCHÉ STA GIOCANDO POCO – «Perché in questo momento gli altri meritano di giocare. Adesso pensiamo alla prossima partita per capire chi ...

