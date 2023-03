Bologna-Lazio | vincono le difese | 0-0

(Di domenica 12 marzo 2023) – Non si può dire che non ci abbiano provato, ma niente da fare: ledisono state oggi più forti e più fortunate degli attaccanti. Vicinissimi al gol sono stati i felsinei con Ferguson e Barrow, autori ognuno di un perfetto tiro su un palo di proprietà di Provedel. Poi, Barrow ci ha riprovato verso la fine della partita con un tiro a giro, che per fortuna dei romani ha girato cinque centimetri meno del necessario. Pedro e Luis Alberto sono stati i quasi eroi laziali, con tiri che hanno tolto il respiro per qualche secondo ai tifosi locali. Felipe Anderson e Zaccagni hanno combattuto con tutte le armi che normalmente hanno, ma la fortuna non è stata dalla loro parte. E Lazzari ha ripreso a correre alla sua maniera, un motorino a miscela, non a energia elettrica: sempre pronto, sempre scattante, sempre intento a ...

