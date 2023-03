Bologna-Lazio | Sarri | “Ci sono mancati gli ultimi 20 metri Coi nostri attaccanti dobbiamo entrare in porta con la palla”

Leggi su tag24

(Di domenica 12 marzo 2023) Termina in parità e senza gol la sfida del Dall’Ara tra, valida per la 26^ giornata di Serie A (QUI per rivivere la cronaca). I rossoblù riescono a trovare un punto, pur con qualche rimpianto per le tante occasioni create durante la partita. Dall’altra parte, invece, ladi Maurizio– ... TAG24.