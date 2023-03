Bologna, Barrow: «Volevamo continuare a vincere, ma la strada è giusta» (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Musa Barrow, attaccante del Bologna, dopo il pareggio dei rossoblu contro la Lazio senza reti Musa Barrow ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari del Bologna con la Lazio. Di seguito le sue parole. «Noi Volevamo continuare a a vincere, sapevamo che non era facile contro queste grandi squadre. Abbiamo fatto quello che voleva il mister, peccato che non abbia segnato, ma siamo sulla strada giusta. Diamo il massimo partita dopo partita e vediamo dove arriviamo. I tifosi ci danno un grande aiuto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Musa, attaccante del, dopo il pareggio dei rossoblu contro la Lazio senza reti Musaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari delcon la Lazio. Di seguito le sue parole. «Noia a, sapevamo che non era facile contro queste grandi squadre. Abbiamo fatto quello che voleva il mister, peccato che non abbia segnato, ma siamo sulla. Diamo il massimo partita dopo partita e vediamo dove arriviamo. I tifosi ci danno un grande aiuto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

