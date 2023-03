Bologna, 16enne preso a calci e pugni per due volte nello stesso giorno dalla baby gang di San Lazzaro (Di domenica 12 marzo 2023) Doppio pestaggio nello spazio di poche ore: questo il sabato da incubo di un 16enne di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, vittima di una baby gang prima all’esterno della scuola da lui frequentata e poi in una discoteca di Ozzano nell’Emilia. Il gruppo di giovani teppisti è conosciuto nell’area di San Lazzaro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Doppio pestaggiospazio di poche ore: questo il sabato da incubo di undi Sandi Savena, alle porte di, vittima di unaprima all’esterno della scuola da lui frequentata e poi in una discoteca di Ozzano nell’Emilia. Il gruppo di giovani teppisti è conosciuto nell’area di San... TAG24.

