Bologna, 16enne picchiato da baby gang finisce in ospedale con denti rotti (Di domenica 12 marzo 2023) Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da un gruppo di almeno 8 minorenni, italiani e nordafricani, che lo hanno picchiato facendolo finire in ospedale senza denti. A riportare la vicenda, avvenuta a San Lazzaro, nel Bolognese, è Il Resto del Carlino. L'aggressione Sabato scorso, uscendo da un istituto superiore della cittadina emiliana, due ragazzi - il 16enne e un 15enne - si sono imbattuti nel gruppo di bulli che, dopo averli insultati, li ha accerchiati iniziando a picchiarli con calci, schiaffi e pugni. I due però sono riusciti a scappare e a raggiungere un autobus. Quella stessa sera la "baby gang" si è imbattuta nuovamente nel 16enne, all'uscita di una discoteca della zona. Il giovane è stato picchiato una seconda volta ed ha riportato la ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 marzo 2023) Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da un gruppo di almeno 8 minorenni, italiani e nordafricani, che lo hannofacendolo finire insenza. A riportare la vicenda, avvenuta a San Lazzaro, nel Bolognese, è Il Resto del Carlino. L'aggressione Sabato scorso, uscendo da un istituto superiore della cittadina emiliana, due ragazzi - ile un 15enne - si sono imbattuti nel gruppo di bulli che, dopo averli insultati, li ha accerchiati iniziando a picchiarli con calci, schiaffi e pugni. I due però sono riusciti a scappare e a raggiungere un autobus. Quella stessa sera la "" si è imbattuta nuovamente nel, all'uscita di una discoteca della zona. Il giovane è statouna seconda volta ed ha riportato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Bologna, baby bang massacra di botte due volte un 16enne - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Bologna, baby gang picchia un 16enne: in ospedale con i denti rotti #babygang #bologna - Atena_101 : #Bologna anche qui!! #Immigrazioeincontrollata #Invasione #Delinquenza - 76Pier : RT @MediasetTgcom24: Bologna, baby gang picchia un 16enne: in ospedale con i denti rotti #babygang #bologna - MediasetTgcom24 : Bologna, baby gang picchia un 16enne: in ospedale con i denti rotti #babygang #bologna -