Bold Glamour | il filtro della bellezza ' finta' divide TikTok

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SOCIALnetbest : ?? #TurnYourBack: #Dove lancia una campagna social che invita a rifiutare il filtro ‘Bold Glamour’ che modifica il v… - SOCIALnetbest : ?? #TurnYourBack: #Dove lancia una campagna social che invita a rifiutare il filtro ‘Bold Glamour’ che modifica il v… - SOCIALnetbest : ?? #TurnYourBack: #Dove lancia una campagna social che invita a rifiutare il filtro ‘Bold Glamour’ che modifica il v… - ilmessaggeroit : TikTok, il filtro Bold Glamour. Lo specialista: «Sempre più giovanissimi dal chirurgo Trattamenti estremi per imita… - SOCIALnetbest : ?? #TurnYourBack: #Dove lancia una campagna social che invita a rifiutare il filtro ‘Bold Glamour’ che modifica il v… -

Nella bufera il nuovo filtro bellezza "finta" di TikTok. Da alcuni giorni sul social cinese (ma anche su Instagram) sta ...'Pur di emulare personaggi in vista i giovani spesso chiedono trattamenti estremi' denuncia Francesco Stagno d'Alcontres, presidente della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva - ...A meno di un mese dal lancio, il nuovo filtro di bellezza '' del social cinese è già stato utilizzato più di 10 milioni di volte, mentre l'hashtag #boldglamour ha ricevuto oltre 355 ...

TikTok, il filtro Bold Glamour spaventa. «Impone la perfezione, i ragazzi si sentono inadeguati» ilmessaggero.it

«Pur di emulare personaggi in vista i giovani spesso chiedono trattamenti estremi» denuncia Francesco Stagno d’Alcontres, presidente della Società italiana di ...Fin da quando Instagram era poco più di una new entry nel panorama tech, una delle promesse non scritte dei social è stata quella di imbottigliare e custodire sul web il meglio di ...