Bisca clandestina scoperta dai carabinieri nel Casertano

(Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCurti (Ce) – Puntavano “pesante” nel circolo ricreativo trasformato, all’occorrenza, in una sala da giochi d’azzardo: sedici persone, provenienti anche dal Napoletano, sono state denunciate daia Curti, piccolo e finora anonimo comune deldove, a quanto pare, si concentrava da tempo l’attività illegale. I militari dell’arma hanno sequestrato ben ottomila euro sui tavoli da gioco professionali, insieme con fiches, carte francesi ed italiane. Il “giocatori”, tutti italiani provenienti dalle province di Caserta e Napoli, di età compresa tra 41 e 61 anni, sono stati sorpresi mentre giocavano a “Zecchinetta”, uno dei giochi d’azzardo più famosi a Napoli che, secoli fa era particolarmente praticato negli ambienti malavitosi. Il locale era munito di un monitor e dvr per visionare in modo continuo la porta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaSALIERI6 : Sembra il gestore di una bisca clandestina con annesso casino. - Vdruz : Curti (CE) Scoperta dai Carabinieri una bisca clandestina: denunciate 16 persone e sequestrate 8000 euro… - cronachecampane : Scoperta bisca clandestina a Curti, 16 persone denunciate - infoitsport : Scoperta bisca clandestina, denunciate 16 persone che giocavano a “zecchinetta” - mattinodinapoli : Scoperta bisca clandestina a Curti, denunciati dall'Arma 16 giocatori -

Al momento dell'ingresso i militari dell'Arma si sono trovati di fronte una, con tanto di tavolo da gioco professionale, fisches, carte francesi e italiane e soldi in contanti.Al momento dell'ingresso nel locale, i Carabinieri si sono trovati di fronte una vera e propria, con tanto di tavolo da gioco professionale, fiches, carte francesi ed italiane e ...La Guardia di Finanza ha sequestrato a Prato 12 computer collegati a piattaforme di gioco clandestine, situati in un circolo culturale trasformato in un internet - cafè abusivo per il gioco on - line. ...

Irruzione dei carabinieri nella bisca clandestina: 16 denunciati | VIDEO CasertaNews

CURTI – Anche alcuni percettori di reddito di cittadinanza tra i giocatori di “zecchinetta” denunciati dai carabinieri nella bisca clandestina a Curti. E’ uno dei primi dettagli dell’operazione compiu ...Li hanno sorpresi all’interno di circolo ricreativo trasformato, all’occorrenza, in una sala da giochi d’azzardo. È accaduto a Curti, in provincia di ...