Biathlon | Dorothea Wierer trionfa anche nella mass start a Oestersund! Nuovo acuto dopo il successo nell’individuale

(Di domenica 12 marzo 2023) L’ottava tappa della Coppa del Mondo femminile di2022-2023, chiusa oggi ad Oestersund, in Svezia, vede vincere ancora l’Italia:12.5 kmfemminile a cogliere ilè ancora, già a segno, la quale spara col 100% e mette in riga le transalpine Lou Jeanmonnot, seconda e Julia Simon, detentrice del pettorale giallorosso di leader della generale e della specialità, terza. A punti Lisa Vittozzi, 18ma, ed Hannah Auchentaller, 22ma. Persi tratta del 50° podio individuale tra Coppa del Mondo, Mondiali ed Olimpiadi, e della 16ma vittoria, la quarta in questo format di gara: oggi ilarriva con il 20/20 al tiro ed il crono ...

La campionessa altoatesina solo quattrogironi fa aveva vinto l'individuale davanti alla compagna ...Quarta vittoria nelle mass start del massimo circuito delperWierer, per la prima volta con 20 su 20 al poligono. E' il sedicesimo trionfo per l'azzurra in carriera, a impreziosire ...Il programma con gli orari e la diretta streaming della mass start femminile di Ostersund , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via:Wierer, Lisa Vittozzi e Hannah Auchentaller. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 12 marzo, alle ore 13. Non è prevista la diretta tv della gara ,...

LIVE Biathlon, Mass start femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: STRAORDINARIA WIERER! In Svezia vince solo lei! 18a Vittozzi, 22a Auchentaller OA Sport

L'ottava tappa della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022-2023, chiusa oggi ad Oestersund, in Svezia, vede vincere ancora l'Italia: nella 12.5 km mass start femminile a cogliere il successo è ancora Dorothea Wierer.