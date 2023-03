Biathlon, Dorothea Wierer: “Nell’ultimo giro ho dato tutto, stagione soddisfacente” (Di domenica 12 marzo 2023) Una fantastica Dorothea Wierer ha centrato il secondo successo della tappa di Östersund, bissando nell’odierna mass start il risultato ottenuto nell’individuale. Un ultimo poligono eccezionale ed un conseguente ultimo giro da prima della classe ha permesso dunque di scrivere un nuovo felice capitolo della storia d’amore tra l’azzurra e la località svedese. Queste le parole di Wierer al termine della gara, come raccolte dal sito della Federazione Italiana Sport Invernali: “Sono molto contenta, non avevo buone sensazioni nel riscaldamento come spesso mi accade, ma l’obiettivo principale era sparare bene al poligono, dove si decidono spesso le gare e così ho fatto”. Alle spalle dell’italiana due transalpine: la giovane Lou Jeanmonnot e la leader di Coppa Julia Simon: “In questo periodo sono molto concentrata su me stessa, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Una fantasticaha centrato il secondo successo della tappa di Östersund, bissando nell’odierna mass start il risultato ottenuto nell’individuale. Un ultimo poligono eccezionale ed un conseguente ultimoda prima della classe ha permesso dunque di scrivere un nuovo felice capitolo della storia d’amore tra l’azzurra e la località svedese. Queste le parole dial termine della gara, come raccolte dal sito della Federazione Italiana Sport Invernali: “Sono molto contenta, non avevo buone sensazioni nel riscaldamento come spesso mi accade, ma l’obiettivo principale era sparare bene al poligono, dove si decidono spesso le gare e così ho fatto”. Alle spalle dell’italiana due transalpine: la giovane Lou Jeanmonnot e la leader di Coppa Julia Simon: “In questo periodo sono molto concentrata su me stessa, ...

