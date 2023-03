Biathlon | Coppa del Mondo Oestersund 2023 | Tommaso Giacomel 11° nella mass start vinta da Christiansen

(Di domenica 12 marzo 2023) Si è chiusa ad, in Svezia, l’ottava tappa delladeldi2022-15 kmmaschile si registra la doppietta norvegese con Vetle Sjaastadprimo e Johannes Dale secondo, mentre a completare il podio è il francese Eric Perrot, terzo. In casa Italia il migliore è, 11°, ma vanno a punti anche Didier Bionaz, 27°, e Patrick Braunhofer, 28°. Il successo del norvegese Vetle Sjaastadarriva con il 20/20 al tiro (unico tra i 30 in gara a riuscirci) ed il crono di 35’17?0, con cui riesce ad avere la meglio sul connazionale Johannes Dale, secondo a 9?1 (1 errore). La terza piazza va al francese Eric Perrot, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ABBIAMO FINITO GLI AGGETTIVI ?? Dopo aver vinto l’individuale di Coppa del Mondo di biathlon, Dorothea Wierer trion… - Coninews : Straordinaria Wierer! ???? Dorothea trionfa nella 12,5km Mass Start di Coppa del Mondo di biathlon. Secondo successo… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAA???? Che gara a Östersund: Dorothea Wierer vince la 15km individuale, Lisa Vittozzi… - sportface2016 : #Biathlon | La classifica aggiornata di #CdM maschile: #Giacomel entra nei primi 10 - sportface2016 : #Biathlon | #Christiansen vince la mass start ad #Ostersund. Undicesimo posto per #Giacomel -

La classifica generale didel Mondo maschile di2022/2023 aggiornata dopo la mass start maschile di Ostersund. Grazie all'undicesimo posto odierno Tommaso Giacomel entra nella top - 10 della generale. Un piccolo ...Il programma con gli orari e la diretta streaming della mass start femminile di Ostersund , valida per ladel Mondo 2022/2023 di. Sarà solo uno l'azzurro al via, e si tratterà di Tommaso Giacomel. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 12 marzo, alle ore 16. La gara verrà trasmessa in ...Dopo aver trionfato nell'individuale, Dorothea Wierer, la formidabile azzurra del, ha dato ... Continuo a non guardare la classifica didel mondo, i punti di vantaggio di Simon nei ...

Biathlon, Coppa del mondo: Wierer vince la mass start a Oestersund Sky Sport

Vetle Sjaastad Christiansen con una prova perfetta si aggiudica la mass start maschile che chiude il fine settimana di Coppa del Mondo di biathlon ad Ostersund.Il programma con gli orari e la diretta streaming della mass start femminile di Ostersund, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...