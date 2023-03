Biathlon: Cdm, Wierer trionfa nella mass start di Oestersund e sale al 2° posto in classifica (Di domenica 12 marzo 2023) Oestersund, 12 mar. -(Adnkronos) - Un'altra strepitosa prestazione di Dorothea Wierer illumina lo stadio di Oestersund, che ha chiuso la tappa di Coppa del mondo con una mass start femminile. La trentatreenne finanziera altoatesina, vincitrice nell'individuale di giovedì scorso, ha regalato un'altra giornata trionfale, vincendo di forza e intelligenza una gara che sin dal giro iniziale è apparsa riservata ad altre tre concorrenti, con Julia Simon, Lou Jeanmonnot e Marte Olsbu Roeiseland una spanna superiori alla concorrenza. Il vantaggio del quartetto è salito rapidamente sino al poligono conclusivo, quando Simon e Roeiseland hanno commesso un errore, mentre Wierer ha mantenuto la freddezza presentandosi al giro di chiusura con qualche secondo di vantaggio nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. -(Adnkronos) - Un'altra strepitosa prestazione di Dorotheaillumina lo stadio di, che ha chiuso la tappa di Coppa del mondo con unafemminile. La trentatreenne finanziera altoatesina, vincitrice nell'individuale di giovedì scorso, ha regalato un'altra giornatale, vincendo di forza e intelligenza una gara che sin dal giro iniziale è apparsa riservata ad altre tre concorrenti, con Julia Simon, Lou Jeanmonnot e Marte Olsbu Roeiseland una spanna superiori alla concorrenza. Il vantaggio del quartetto è salito rapidamente sino al poligono conclusivo, quando Simon e Roeiseland hanno commesso un errore, mentreha mantenuto la freddezza presentandosi al giro di chiusura con qualche secondo di vantaggio nei ...

