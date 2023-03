Biasin: «Inzaghi non è perfetto, ma neppure un disastro» (Di domenica 12 marzo 2023) Fabrizio Biasin predica calma nel giudizio su Simone Inzaghi. Il giornalista ha espresso il suo parere su Twitter sulla situazione del tecnico dell’Inter, non sicura da eventuali sorprese nei prossimi giorni. CRITICHE – Critiche tante, riconoscimenti ben pochi. Simone Inzaghi è nell’occhio del ciclone all’interno dell’ambiente nerazzurro. Fabrizio Biasin ha commentato così la situazione su Twitter: «L’Inter non corre: bugia. L’Inter non crea: bugia. L’Inter è allo sbando: bugia. Gli 8 ko sono un’enormità, sintetizzare i numeri di La Spezia con “non funziona nulla” significa solo voler fare casino. Inzaghi non è perfetto, ma neppure il disastro che si vuole far passare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Fabriziopredica calma nel giudizio su Simone. Il giornalista ha espresso il suo parere su Twitter sulla situazione del tecnico dell’Inter, non sicura da eventuali sorprese nei prossimi giorni. CRITICHE – Critiche tante, riconoscimenti ben pochi. Simoneè nell’occhio del ciclone all’interno dell’ambiente nerazzurro. Fabrizioha commentato così la situazione su Twitter: «L’Inter non corre: bugia. L’Inter non crea: bugia. L’Inter è allo sbando: bugia. Gli 8 ko sono un’enormità, sintetizzare i numeri di La Spezia con “non funziona nulla” significa solo voler fare casino.non è, mailche si vuole far passare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Inzaghi non è perfetto, ma neppure un disastro» - - kilpinismo : @FBiasin Lunga vita a Simone Inzaghi!!!! Biasin uno di noi - VitoPavone12 : @FBiasin Salve dottor Biasin ,lei che è vicino alla nostra amata Inter , direi che Marotta deve andare ha prendere… - Giuseppe_Orsin5 : @FBiasin Gran parara di Dragowski?? Biasin mi stai scadendo Parla di Inzaghi che ormai non lo segue nessun calciato… - surfasport : ???? BIASIN '8 SCONFITTE SONO INACCETTABILI' ?? Con queste parole pubblicate in un #tweet, #FabrizioBiasin ha commenta… -