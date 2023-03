Biaggi | ' Io e Valentino Rossi due cretini a farci la guerra sui media'

(Di domenica 12 marzo 2023) Maxnon è solo il vincitore di 6 Mondiali (4 titoli iridati consecutivi in 250 e due in Superbike). Il pilota romano è una leggenda del motorsport e un'icona italiana nel mondo. In una ...

Poi i successi in pista e alla rivalità conRossi: " Siamo stati due cretini a farci la ..."Mi sentivo nato per correre" Come è iniziato tutto "Siamo andati a Vallelunga - ricorda- e ...Da Jack Miller e Maverick Vinales meglio di Rossi, Lorenzo, Stoner e Marquez (che mettee Agostini nel mirino), passando per Pecco Bagnaia che scavalcherebbee Dovizioso, fino a Quartararo sulla scia di Kenny Roberts. Ecco tutte le pagine di storia che potranno essere ...Rossi entrò nel gotha delle due ruote nel 2021: per lui 9 mondiali di cui uno in 125 (... Lo scorso anno fu il momento di Max: il pilota romano vinse quattro volte consecutive il ...

Il campione romano torna sulla rivalità con il Dottore ma racconta a Sky anche gli inizi a Vallelunga e il rapporto con Aprilia ...MOTOGP - In una intervista a Sky il pilota romano racconta la sua vita: dagli inizi della carriera ("Fino a 18 anni non sapevo nulla delle moto, non sapevo chi ...