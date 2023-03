Biaggi: “Con le moto è stato un colpo di fulmine, io e Rossi due cretini a farci la guerra tramite la stampa” (Di domenica 12 marzo 2023) Max Biaggi ha rilasciato una lunga intervista a Sky, raccontandosi a 360 gradi: “Ho deciso di iniziare a correre perché una volta sono andato a Vallelunga e ho cominciato a girare bene. Sentivo di essere nato per quello. All’inizio eravamo solo io e mio padre, con lui che mi faceva anche da meccanico. Avevamo una Honda Nsr 125 per la Sport Production alla quale abbiamo apportato alcune modifiche. Visto che andavo forte mi notò l’Aprilia e un meccanico disse a mio padre che avrei potuto fare bene. All’inizio non sapevo nulla delle moto, ma poi è stato un colpo di fulmine“. “Io e Rossi siamo stati due cretini, ci siamo fatti la guerra attraverso la stampa invece di chiarirci faccia a faccia – ha proseguito il sei volte vincitore dei ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Maxha rilasciato una lunga intervista a Sky, raccontandosi a 360 gradi: “Ho deciso di iniziare a correre perché una volta sono andato a Vallelunga e ho cominciato a girare bene. Sentivo di essere nato per quello. All’inizio eravamo solo io e mio padre, con lui che mi faceva anche da meccanico. Avevamo una Honda Nsr 125 per la Sport Production alla quale abbiamo apportato alcune modifiche. Visto che andavo forte mi notò l’Aprilia e un meccanico disse a mio padre che avrei potuto fare bene. All’inizio non sapevo nulla delle, ma poi èundi“. “Io esiamo stati due, ci siamo fatti laattraverso lainvece di chiarirci faccia a faccia – ha proseguito il sei volte vincitore dei ...

