Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Crisi Berrettini, può essere utile un super coach. Un’analisi di Paolo Bertolucci #Tennis - Profilo3Marco : RT @Corriere: La crisi di Berrettini fuori a Indian Wells tra infortuni e ansia. Il tweet di Bertolucci - Corriere : La crisi di Berrettini fuori a Indian Wells tra infortuni e ansia. Il tweet di Bertolucci -

Campanello d'allarme La stagione è sicuramente ancora giovane, e certamente può ancora riservargli un cammino virtuoso, ma non c'è dubbio che il rendimento di Berrettini dagli Australian Open in poi ...... kolossal premiato con nove statuette (di cui due assegnati proprio aper la regia e ...la prima volta l'Academy ha istituito in vista della 95esima edizione degli Oscar una unità di...Diversi commenti a riguardo eha parlato così provando a spiegare ladell'azzurro: "È impossibile condensare tutto su Twitter, ma tre eliminazioni al primo turno consecutive per me ...

Bertolucci: crisi Berrettini, può essere utile un super coach La Gazzetta dello Sport

Matteo è uscito al primo turno di Indian Wells e spiega: «Non ho perso a causa di problemi fisici. È ovvio che quando ci si fa male la preparazione non è ottimale, ma i motivi della sconfitta non sono ...Tre sconfitte (Baires, Rio, Santiago) che rimettono in discussione il talento carrarino che compie 21 anni. L'analisi di Bertolucci e Lorenzi ...