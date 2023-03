Bertolini: «Rigore, errore di Lautaro Martinez! Inzaghi non interviene…» (Di domenica 12 marzo 2023) Milena Bertolini in studio nel corso di “90° Minuto” su Rai 2, si è soffermata sul Rigore sbagliato da Lautaro Martinez, giustificando in qualche modo l’allenatore in panchina. SUL Rigore – Milena Bertolini colpevolizza l’attaccante argentino in occasione del Rigore: «La decisione è dell’allenatore che definisce chi sono i rigoristi e lo fa perché quando vai a calciare i rigori è sempre una cosa particolare. Poi bisogna considerare anche il contesto e la situazione, perché lì chi ha sbagliato è stato Lautaro Martinez perché non è il primo rigorista. L’allenatore può intervenire, però magari non interviene per evitare tensioni. Non è così semplice». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Milenain studio nel corso di “90° Minuto” su Rai 2, si è soffermata sulsbagliato daMartinez, giustificando in qualche modo l’allenatore in panchina. SUL– Milenacolpevolizza l’attaccante argentino in occasione del: «La decisione è dell’allenatore che definisce chi sono i rigoristi e lo fa perché quando vai a calciare i rigori è sempre una cosa particolare. Poi bisogna considerare anche il contesto e la situazione, perché lì chi ha sbagliato è statoMartinez perché non è il primo rigorista. L’allenatore può intervenire, però magari non interviene per evitare tensioni. Non è così semplice». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

