Berrettini | per uscire dalla crisi c’è bisogno di giocare e vincere | pazienza e fiducia i segreti per ripartire

La sconfitta all'esordio a Indian Wells 2023 ha fatto suonare qualche campanello d'allarme per Matteo Berrettini, che finora sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Dopo una bell'Atp Cup, l'azzurro ha subito una brutta sconfitta a Melbourne contro Murray – con tanto di grave errore sul match point – prima di fermarsi per un mese al fine di dedicarsi alla preparazione fisica. Una scelta che finora non ha pagato visto che ad Acapulco è arrivato il ritiro contro Rune e nel deserto californiano si è arreso in tre set a Taro Daniel. Un periodo no alla cui base ci sono vari fattori. Sicuramente i problemi fisici stanno frenando Berrettini, privandolo soprattutto di quella continuità necessaria per esprimersi a certi livelli. C'è poi anche l'aspetto mentale, non essendo facile ripartire dopo una serie di risultati negativi e ...

