In un messaggio scritto in occasione del decimo anniversario dell'elezione di Papa Francesco, che cade lunedì 13 marzo, l'Arcivescovo invita la Diocesi a una "preghiera particolarmente intensa" per il ...Il pontificato di Jorge Marioha diecie c'è poco da festeggiare. In questo decennio non si è mobilitata intorno a papa Francesco una maggioranza di episcopato e clero riformatore, mentre un nucleo consistente di ...LA TAPPA A 86compiuti il decennale del pontificato è solo una tappa:guarda avanti e preme sull'acceleratore consapevole che il tempo stringe, con una ostinazione ben nota. Punta a ...

Bergoglio, 10 anni di pontificato: l'arma della povertà nel nome di san Francesco la Repubblica

In questo decennio il Santo Padre ha cercato di dimostrare al mondo che i tanti poli che si oppongono nella nostra vita vanno tenuti insieme ...Racchiudere Jorge Mario Bergoglio in uno schema prestabilito come spesso è stato fatto in questi anni è riduttivo. Francesco appare difficilmente etichettabile. «Io non sono comunista. Sono i poveri ...