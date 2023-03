Bergamo torna a vincere: 3-0 contro Macerata (Di domenica 12 marzo 2023) Volley. Una vittoria da tre punti che carica Bergamo e porta a quota 34, in settima posizione nella corsa ai Play Off. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 marzo 2023) Volley. Una vittoria da tre punti che caricae porta a quota 34, in settima posizione nella corsa ai Play Off.

Bergamo torna a vincere: 3-0 contro Macerata
L'equilibrio torna grazie ad un attacco di Lanier (15-15), Butigan (4, 100%) guida invece il sorpasso e con i 7 punti di Lorrayna si vola verso il vantaggio: 25-20. Il ghiaccio è rotto e ora è Bergamo a vincere 3-0 contro Macerata.

Il Napoli vince, gli altri no
Il Napoli torna alla vittoria dopo la sconfitta interna contro la Lazio e si riporta a +18 sulla seconda in classifica. L'ultima vittima degli uomini di Spalletti è l'Atalanta, superata 2-0 a Bergamo con i gol.

Calcio Serie D. La Casatese espugna il campo della Virtus Ciserano Bergamo
La Casatese torna al successo battendo 2-0 in trasferta la Virtus Ciserano Bergamo. In terra orobica la formazione di mister Commisso ottiene i tre punti grazie alle marcature.

Il Bergamo Film Meeting torna in città

Dalla C alla Promozione tutto sul calcio femminile: Lucchese a valanga in Sardegna
Torna alla vittoria in rimonta il Pietrasanta, pari senza reti fra Castelnuovo e Marginone. Trebesto, un ko di misura.

Per Macerata e Pinerolo la salvezza si allontana
L'equilibrio torna grazie ad un attacco di Lanier (15-15), Butigan (4, 100%) guida invece il sorpasso e con i 7 punti di Lorrayna si vola verso il vantaggio: 25-20. Il ghiaccio è rotto e ora è Bergamo a vincere.