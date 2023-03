Benevento, che sorpresa: ti tiene a galla un Manfredini da primato, aspettando il miglior Paleari (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Tre parate dal diverso coefficiente di difficoltà contro il Como per Nicolò Manfredini. Il portiere di Ferrara ha fornito il suo contributo nel pari interno del Vigorito mantenendo la porta inviolata per la terza volta in stagione in tre presenze, tutte casalinghe. Precedentemente era sceso in campo contro il Cittadella e il Brescia dopo l’intervallo, in sfide che avevano portato in dote ben sei punti alla Strega. Ieri con i lombardi è arrivato ‘solo’ un pareggio, risultato che lo ha tuttavia confermato l’unico portiere ancora imbattuto della categoria. Ha fatto meglio di tanti colleghi Certo, 180 minuti sono pochi per rendere una statistica attendibile, e di conseguenza comparabile il dato a quello di uno dei ‘titolari’, ma tra gli otto portieri del torneo cadetto che come lui non hanno superato le tre presenze, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Tre parate dal diverso coefficiente di difficoltà contro il Como per Nicolò. Il portiere di Ferrara ha fornito il suo contributo nel pari interno del Vigorito mantenendo la porta inviolata per la terza volta in stagione in tre presenze, tutte casalinghe. Precedentemente era sceso in campo contro il Cittadella e il Brescia dopo l’intervallo, in sfide che avevano portato in dote ben sei punti alla Strega. Ieri con i lombardi è arrivato ‘solo’ un pareggio, risultato che lo ha tuttavia confermato l’unico portiere ancora imbattuto della categoria. Ha fatto meglio di tanti colleghi Certo, 180 minuti sono pochi per rendere una statistica attendibile, e di conseguenza comparabile il dato a quello di uno dei ‘titolari’, ma tra gli otto portieri del torneo cadetto che come lui non hanno superato le tre presenze, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoAltini : #BeneventoComo la partita che non c'è stata. Unico brivido la sceneggiata che ha causato il rosso a Tello. #GoWitch… - CheElTano : RT @radiocitta: Poi dice che non è meglio pagare con il pos #benevento #monetarara - lacittanews : Stava pulendo il suo fucile quando, in modo improvviso, è partito un colpo dalla sua arma che lo ha ferito gravemen… - GiusCheGuevara : @ilciccio67 Infatti...bisogna iniziare a pensare al Benevento...bravo faglielo capire ai tuoi compari...che le cose… - doublegiem : @marcullo02 @MaStep92__ Prendi il gol con la Fiorentina il primo anno, quello col Benevento il secondo, gli assist… -