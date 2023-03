...ritrova negli altri due vangeli sinottici (quelli di Marco e di Luca) ed è commentata da... come nel ventiduesimo capitolo dei Numeri e nel terzo di. Poi, nella redazione definitiva ......ritrova negli altri due vangeli sinottici (quelli di Marco e di Luca) ed è commentata da... come nel ventiduesimo capitolo dei Numeri e nel terzo di. Poi, nella redazione definitiva ...... (il poliziotto fasanese ucciso nella strage di via Fani) da parte del sindaco. Un momento ... Presenti, oltre alle istituzioni, il parroco Don Carlo Latorre che hala targa, Don Vito ...

Benedetto Zaccaria, ammiraglio un po' corsaro e un po' mercante Inside Over