Belgio: il premier De Croo pronto a ricandidarsi nel 2024 (Di domenica 12 marzo 2023) Il premier belga Alexander De Croo si è detto pronto a ricandidarsi alla guida del governo federale in vista delle elezioni politiche nella primavera del 2024. Poter essere primo ministro "è un onore" ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Ilbelga Alexander Desi è dettoalla guida del governo federale in vista delle elezioni politiche nella primavera del. Poter essere primo ministro "è un onore" ...

